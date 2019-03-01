Часть Крыма снова осталась без света

Новости Украины: Несколько населенных пунктов Крыма без света.

В Крыму 1 марта несколько населенных пунктов остались без света из-за плохих погодных условий и аварии. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"По состоянию на 16 часов (по Крыму), предприятие "Крымэнерго" сообщало об отключении света в Керчи (частично). Также частично не было света в поселках Ленино и Калиновка Ленинского района, селах Красная поляна и Внуково Черноморского района, селе Кольцово Сакского района. В этих населенных пунктах нет света из-за ветра", - говорится в сообщении.

Без света оставались в течение дня и Армянск, Красноперекопск и частично Евпатория, рассказал СМИ диспетчер в евпаторийском "Крымэнерго". По их данным, причиной стала авария в сетях "Крымэнерго". По Армянску диспетчеры сообщили, что в Крыму была повреждена высоковольтная линия. Как отмечает СМИ, ситуационно-аналитический центр Минэнерго России не сообщает о массовом отключении света в Крыму.