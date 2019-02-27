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Помпео: Крым - это Украина, и его нужно вернуть под контроль Украины

Помпео: Крым - это Украина, и его нужно вернуть под контроль Украины
18:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Госдеп США настаивает на том, что Россия должна вернуть Крым Украине.

Глава американской дипломатии Майкл Помпео напомнил миру о пятой годовщине коварной попытки аннексии и оккупации Россией украинского Крыма, подтвердив прочную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он заявил в официальном заявлении, распространённом Государственным департаментом США в среду, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мир не забыл циничной лжи, к которой прибегла Россия, чтобы оправдать свою агрессию и замаскировать свои попытки аннексии украинского территории. Авторитетные государства не должны мириться с применением Россией силы против мирного соседа", - отмечается в заявлении.

При этом подчеркивается, что Москва пытается разрушить международный порядок, подорвать основные свободы человека и ослабить общую безопасность.

"Соединенные Штаты подтверждают свою непреклонную позицию: Крым - это Украина, и его нужно вернуть под контроль Украины", - заявил глава Государственного департамента США.

В то же время, Помпео выразил "серьезную обеспокоенность" США в связи с усилением репрессий российским режимом в Крыму, а также кампании давления РФ против всякого сопротивления оккупации украинского полуострова.

"Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, заключенных в тюрьму из-за их мирной оппозиции. Этот список включает Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Руслана Зейтуллаева и около 70 других", - подчеркивается в заявлении.

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В этой связи госсекретарь США обратился с требованием к России немедленно положить конец всем злоупотреблением и прекратить оккупацию Крыма, а также выполнить обязательства по международному праву, включая выполнение законодательства об оккупации.

Представитель американской дипломатии также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут сохранять санкции против России, пока она не вернет контроль над Крымом Украины и не выполнит в полном объеме Минские соглашения.

"Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - подчеркнул государственный секретарь США.

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Россия, Госдеп США, Оккупированный Крым, Майк Помпео.
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