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Экономике Великобритании грозит рецессия из-за Brexit без соглашения

Экономике Великобритании грозит рецессия из-за Brexit без соглашения
05:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Великобритании угрожает сильный экономический спад производства в связи с Brexit без соглашения.

Экономика Великобритании может вскоре упасть в рецессию на фоне вероятности выхода страны из Европейского Союза без соглашения.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на обнародованные данные.

“Экономика Великобритании за один шаг от вероятной рецессии после того, как экономика сократилась на 0,2% во втором квартале”, - говорится в сообщении.

По словам финансового корреспондента канала Эда Конвея, результат хуже чем ожидалось, ведь в первом квартале был зафиксирован небольшой рост.

Как сообщил аналитик финансового рынка из компании XTB Дэвид Читхем, из-за вероятности выхода страны из ЕС без соглашения в третьем квартале также возможен спад экономики, что будет означать рецессию в стране.

Отмечается, что после обнародования данных о состоянии экономики Британии за второй квартал, фунт стерлинг упал к доллару.

Джонсон: Подготовка к Brexit без соглашений - наивысший приоритет

Как сообщалось, вероятность Brexit без соглашения является очень высокой, поскольку Брюссель отверг предложение Лондона пересмотреть условия соглашения, разработанного предыдущим британским правительством. Нынешний британский премьер Борис Джонсон намерен вывести страну из ЕС до 31 октября этого года любой ценой.

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Великобритания, Борис Джонсон, Рецессия, Британия, Экономический спад, Brexit.
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