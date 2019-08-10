"Это был не несчастный случай": в Копенгагене новый взрыв

Новости мира:Полицейский участок Копенгагена подвергся целенаправленной атаке неизвестного мужчины.

В субботу утром в Копенгагене раздался второй за неделю взрыв — на этот раз в полицейском участке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Здание в результате взрыва повреждено, но никто не пострадал. Отделение полиции расположено недалеко от центра города.

Полицейские разыскивают человека, которого заметили на месте взрыва возле участка. Мужчина был одет в темную одежду и белую обувь.

"Это был не несчастный случай, а преднамеренный акт", - сказал главный инспектор полиции Йорген Берген Сков, добавив, что, хотя расследование еще продолжается, ничто не указывает на связь с терроризмом.

Во вторник произошел мощный взрыв возле национальной налоговой службы. Власти назвали его преднамеренным нападением. Один человек тогда пострадал. Пока не ясно, связаны ли эти два инцидента.

"Это были нападения на здания, а не на людей. Но пока рано говорить о мотиве", - сказал Йорген Берген Сков.