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В Люксембурге бушевал разрушительный торнадо

В Люксембурге бушевал разрушительный торнадо
13:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Торнадо в Люксембурге, который прогнозируется и сегодня, разрушил множество домов

На юго-западе Люксембурга вчера поздно вечером пронесся торнадо, пострадали 19 человек.

В экстренные службы поступило более тысячи звонков, сообщает RTL.lu.

Также в результате торнадо были повреждены около 160 домов.

Для помощи населению власти создали кризисное подразделение, в состав которого вошли сотрудники пожарно-спасательной службы, военнослужащие и полицейские. На подкрепление им были вызваны французские спасательные службы.

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Также сообщается, что на сегодня в Люксембурге прогнозируют сильный ветер, и спасатели просят людей не оставаться в районах, где в результате торнадо повреждены объекты, поскольку ветер может вызвать дальнейшие разрушения.

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Непогода, Торнадо, Люксембург, Ущерб.
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