В Люксембурге бушевал разрушительный торнадо

На юго-западе Люксембурга вчера поздно вечером пронесся торнадо, пострадали 19 человек.
В экстренные службы поступило более тысячи звонков, сообщает RTL.lu.
Также в результате торнадо были повреждены около 160 домов.
Для помощи населению власти создали кризисное подразделение, в состав которого вошли сотрудники пожарно-спасательной службы, военнослужащие и полицейские. На подкрепление им были вызваны французские спасательные службы.
Также сообщается, что на сегодня в Люксембурге прогнозируют сильный ветер, и спасатели просят людей не оставаться в районах, где в результате торнадо повреждены объекты, поскольку ветер может вызвать дальнейшие разрушения.