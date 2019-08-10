Концентрация свинца помешает планам укрепления Нотр-Дама

Новости мира:Реконструкция Нотр-Дама откладывается из-за загрязнения окрестностей свинцом.

Работы по укреплению парижского собора Нотр-Дам откладываются ради того, чтобы принять новые меры безопасности для защиты рабочих и жителей окрестностей от свинца, который выделился при пожаре собора четыре месяца назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Специальные команды начнут трехнедельное глубокое очищение местных улиц и школ на следующей неделе.

Работы в соборе были прекращены с 25 июля после того, как инспекторы обнаружили, что сотрудники не соблюдают основные процедуры безопасности. Например, не используют защитную одежду во время работ.

Профсоюзы и местные ассоциации призвали полностью закрыть площадку по выполнению работ в Нотр-Даме из-за риска отравления свинцом.

Около 400 тонн свинца расплавилось во время пожара 15 апреля, уничтожившего шпиль и большую часть крыши памятника 13 века.

Ранее было проведено очистку территории вокруг собора. Региональное управление здравоохранения также заявило, что в четырех из 12 местных школ выявило ненормальный уровень свинца, и после этого решили провести повторную дезактивацию.

Фактическая реконструкция крыши собора еще не началась, поскольку до сих пор проводились работы по оценке ущерба и укрепления конструкции. Позже будет проведен конкурс по выбору дизайна для шпиля.