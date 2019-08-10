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Сальвини опроверг слухи о его намерении вывести Италию из Еврозоны

Сальвини опроверг слухи о его намерении вывести Италию из Еврозоны
20:42 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Сальвини отреагировал на сообщения СМИ о намерении вывести Италию из Еврозоны.

Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, который на этой неделе заявил, что коалиция распалась и нужно провести досрочные выборы, опроверг, что вопрос о выходе Италии из Еврозоны есть в повестке дня.

Так он отреагировал на распространенную ранее информацию СМИ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Ежедневная газета La Repubblica, близка к центристской оппозиции, сообщила в субботу, что Сальвини готовится вести предвыборную кампанию с антиевропейской риторикой, и что он угрожает вывести Италию из блока единой валюты, если не удастся достичь с Брюсселем компромисс по бюджету.

"Идея покинуть Европу, отказаться от евро никогда не была в стадии разработки", - заявил Сальвини журналистам в день митинга у Матеры на юге Италии.

"Это еще одна фантазия La Repubblica, и я оставляю ее на страницах La Repubblica", - добавил вице-премьер Италии.

В пятницу крайне правая партия "Лига" Сальвини, которая входит в коалицию с "Движением 5 звезд", подала ходатайство о недоверии правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, который не относится ни к одной партии, но близкий к "Движению 5 звезд "

В Италии заговорили о распаде коалиции

Сальвини надеется, что голосование в парламенте свергнет правительство, приведет к досрочным выборам и сделает его новым премьер-министром страны.

Днем ранее Сальвини, чья партия имеет высокую поддержку общественности, фактически спровоцировал правительственный кризис, заявив, что правящая коалиция больше не работает.

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Италия, ЕС, Еврозона, Маттео Сальвини.
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