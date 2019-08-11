В Нидерландах обрушилась крыша стадиона, где должен был сыграть ФК Мариуполь

Новости мира:Во время урагана обрушилась крыша стадиона футбольного клуба АЗ.

В нидерландском городе Алкмаар обвалилась часть крыши футбольного клуба АЗ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Часть крыши над центральной трибуной рухнула в результате ураганного ветра в субботу. Конструкция упала над несколькими секторами.

В результате инцидента никто не пострадал, так как посетителей на стадионе не было.

"Мы счастливы, что обошлось без человеческих жертв. Эта ситуация стала для нас полной неожиданностью, в данный момент мы оцениваем ущерб"", - заявил генеральный директор АЗ Роберт Энхоорн.

15 августа АЗ должен был провести дома ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы против украинского футбольного клуба "Мариуполь". Пока неизвестно, где состоится этот матч.

Стадион в Алкмааре был открыт в 2006 году. Три года назад на крыше установили солнечные панели. Пока неизвестно, могла ли быть причиной обрушения их установка.