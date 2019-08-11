Скачать
Воскресенье, 11.08.2019
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
Опять Запад виноват: В Кремле нашли виновных в организации протестов в Москве
В Кремле нашли виновных в организации протестов в Москве
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
Солист группы The Muse женился: нежные снимки со свадьбы
Солист группы The Muse женился: нежные снимки со свадьбы

"Атака на свободу вероисповедания": Премьер Норвегии отреагировала на стрельбу в мечети

"Атака на свободу вероисповедания": Премьер Норвегии отреагировала на стрельбу в мечети
19:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:По словам премьера Норвегии, нападение в мечети в Осло стало покушением на свободу вероисповедания.

Стрельба в мечети в Осло в субботу была попыткой подорвать свободу вероисповедания в Норвегии, заявила норвежский премьер-министр Эрна Сульберг.

По ее словам, которые приводят западные СМИ, субботний инцидент стал "атакой на свободу вероисповедания" и "прямой атакой против норвежских мусульман".

"Сегодня, мы стоим плечом к плечу с норвежскими мусульманами в осуждении этой атаки", - добавила она.

СМИ напоминают, что нападение произошло накануне мусульманского праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам). В воскресенье ожидается, что премьер-министр примет участие в торжествах в честь этого праздника в мечети в Осло.

Накануне мужчина, одетый в униформу, открыл стрельбу в мечети в Осло. Один человек получил огнестрельные ранения, нападавший был задержан. В настоящий момент следствие рассматривает версию о попытке теракта в качестве основной в рамках расследования этого дела.

В Осло мужчина открыл стрельбу в мечети

Впоследствии полиция обнаружила мертвой сводную сестру стрелка, причем обстоятельства ее смерти вызвали подозрения у следователей.

По данным западных СМИ, в Норвегии, согласно статистике 2016 года, проживало около 200 тыс. мусульман - 4% населения страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Норвегия, Стрельба, Осло, Мечеть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с днем рождения на 11 августа
02 Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник
03 Курбан Байрам 2019: поздравления в стихах и прозе
04 Гороскоп на сегодня, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
05 МИД Украины отреагировал на визит Путина с мотоклубом в Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гватемала выбирает президента
Гватемала выбирает президента
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Бои за йеменский Аден: 40 погибших
Бои за йеменский Аден: 40 погибших
Кайли Дженнер отметила 22-летие: яркие снимки
Кайли Дженнер отметила 22-летие: яркие снимки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь