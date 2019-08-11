Министерство окружающей среды ФРГ готовит законы о запрете пластиковых пакетов

Новости мира:В Германии планируют запретить пластиковые пакеты.

Министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце заявила, что ее ведомство работает над законодательной базой для запрета использования пластиковых пакетов.

Об этом сообщает DW.

"Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета на пластиковые пакеты", - сообщила министр.

Шульце заявляет об успешности добровольного соглашения с предприятиями от 2016 года об уменьшении использования пластиковых пакетов.

"Теперь мы можем закрепить этот успех запретом", - подчеркнула министр.

Согласно условиям добровольного соглашения, немецкие супермаркеты взимают с клиентов дополнительные деньги за пластиковые пакеты. Теперь министр планирует добиться еще одного соглашения, предусматривающего сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.