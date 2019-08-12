Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
День в ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
Ювентус может оставить Дибалу вне заявки на Лигу чемпионов
Ювентус может оставить Дибалу вне заявки на Лигу чемпионов
Ирина Шейк засветилась в стильном костюме Versace
Ирина Шейк засветилась в стильном костюме Versace

Канарские острова опустошают сильные пожары

Канарские острова опустошают сильные пожары
00:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:На Канарских островах горят леса, более 900 га лесов в огне.

На Канарских островах фиксируется масштабное возгорание лесных массивов, сейчас горит свыше 900 га лесов.

Как сообщает Информ-UA, на данный момент Гран-Канария (один из Канарских островов, который расположен вблизи северо-западного побережья Африки) поражена пламенем, а с популярной туристической зоны срочно эвакуируют как местных жителей, так и гостей. Пожарные службы заявляют о том, что они перегружены.

Сейчас на помощь к пожарным отправили военных, которые намереваются помочь утихомирить пламя. Сообщается, что пожар на Гран-Канарии с новой силой вспыхнул сегодня, 11 августа, и спасатели установили, что горит свыше 900 гектаров лесных массивов. Предварительно известно, что в инциденте подозревается 55-летний мужчина, по вине которого и вспыхнул лес.

Пока что нет сведений о том, случайное ли это происшествие (из-за неосторожного отношения с огнём) или же это был намеренный поджог.

Канада потерпает от лесного пожара

«В прошлые сутки уровень опасности был понижен до второго уровня, поскольку казалось, что ситуация налаживается и взята под контроль, и пламя скоро будет погашено. Но сегодня стало очевидно, что реальность в разы суровей, ведь пожар стал намного сильнее – на его тушение были созваны дополнительно военные (воздушные силы)», - отмечает здание.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Спасатели, Лес, Канарские острова, Пожарные, Огонь, Горит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
03 Образование ранней седины: названы причины
04 Опять Запад виноват: В Кремле нашли виновных в организации протестов в Москве
05 "Атака на свободу вероисповедания": Премьер Норвегии отреагировала на стрельбу в мечети
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Румынии произошло ДТП, множество пострадавших
В Румынии произошло ДТП, множество пострадавших
В Британии хотят выпустить монету, в честь Brexit
В Британии хотят выпустить монету, в честь Brexit
Канарские острова опустошают сильные пожары
Канарские острова опустошают сильные пожары
Disney снимет ремейки на фильмы студии Fox
Disney снимет ремейки на фильмы студии Fox
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь