Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
День в ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
Ювентус может оставить Дибалу вне заявки на Лигу чемпионов
Ювентус может оставить Дибалу вне заявки на Лигу чемпионов
Ирина Шейк засветилась в стильном костюме Versace
Ирина Шейк засветилась в стильном костюме Versace

В Британии хотят выпустить монету, в честь Brexit

В Британии хотят выпустить монету, в честь Brexit
00:42 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира:В Великобритании могут выпустить пенсы, посвященные Brexit.

Министр финансов Саджид Джавид разрабатывает планы по миллионам памятных монет в 50 пенсов, которые будут выпущены, когда Британия покинет Европейский Союз в конце октября этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Джавид попросил чиновников оценить, можно ли будет выпустить монеты до запланированной даты выхода Британии из ЕС 31 октября.

Его предшественник Филипп Хаммонд планировал коллекционную версию монеты. Однако Джавид надеется отчеканить монету, которая будет в массовом обращении.

В октябре прошлого года Хаммонд объявил о планах выпустить около 10 000 монет, которые будут проданы коллекционерам по 10 фунтов каждая.

Однако, кроме нескольких тестовых версий, ни одна из монет не была отчеканена после того, как Британия отложила свой выход из ЕС.

Новые монеты будут иметь тот же дизайн, с надписью "Мир, процветание и дружба со всеми народами", но будут обновлены новой датой выхода из ЕС.

В Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

Монета в 50 пенсов была отчеканена, когда Великобритания присоединилась к Европейскому Экономическому Сообществу в 1973 году и когда страна председательствовала в ЕС в 1998 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Монета, Британия, Brexit, Саджид Джавид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
03 Образование ранней седины: названы причины
04 Опять Запад виноват: В Кремле нашли виновных в организации протестов в Москве
05 "Атака на свободу вероисповедания": Премьер Норвегии отреагировала на стрельбу в мечети
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Румынии произошло ДТП, множество пострадавших
В Румынии произошло ДТП, множество пострадавших
В Британии хотят выпустить монету, в честь Brexit
В Британии хотят выпустить монету, в честь Brexit
Канарские острова опустошают сильные пожары
Канарские острова опустошают сильные пожары
Disney снимет ремейки на фильмы студии Fox
Disney снимет ремейки на фильмы студии Fox
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь