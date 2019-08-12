Рааб: По завершению Brexit Британия применит "акт Магнитского"

Новости мира:Доминик Рааб заявил, что по окончанию Brexit Великобритания применит "акт Магнитского".

Счета нарушителей прав человека в банках Великобритании будут заморожены, а им самим запретят въезд в страну.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

“После выхода Великой Британии из Евросоюза Лондон применит положения так называемого "акта Магнитского"... Речь идет о положениях закона "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", касающихся нарушений прав человека”, - отмечается в сообщении.

Доминик Рааб пояснил: "Это означает, что нарушители прав человека, где бы в мире они ни находились, столкнутся с последствиями своих действий: их активы в Соединенном Королевстве будут заморожены, а на поездки сюда будет введен запрет”.

“Мы гарантируем, что Великобритания, которая станет глобальной, не является безопасным убежищем для тех, кто извлекает выгоду из страданий других", - отметил министр.

Как сообщал Укринформ, “акт Магнитского", принятый в США и поддержанный Канадой и некоторыми европейскими странами, позволил западным правительствам замораживать средства российских чиновников, которых обвиняют в причастности к коррупционным схемам отмывания денег или грубых нарушениям прав человека.

Впоследствии "акту Магнитского" был присвоен статус глобального закона, таким образом, предусмотренные им санкции могут применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.