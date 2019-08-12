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Рааб: По завершению Brexit Британия применит "акт Магнитского"

Рааб: По завершению Brexit Британия применит "акт Магнитского"
02:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Доминик Рааб заявил, что по окончанию Brexit Великобритания применит "акт Магнитского".

Счета нарушителей прав человека в банках Великобритании будут заморожены, а им самим запретят въезд в страну.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

“После выхода Великой Британии из Евросоюза Лондон применит положения так называемого "акта Магнитского"... Речь идет о положениях закона "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", касающихся нарушений прав человека”, - отмечается в сообщении.

Доминик Рааб пояснил: "Это означает, что нарушители прав человека, где бы в мире они ни находились, столкнутся с последствиями своих действий: их активы в Соединенном Королевстве будут заморожены, а на поездки сюда будет введен запрет”.

“Мы гарантируем, что Великобритания, которая станет глобальной, не является безопасным убежищем для тех, кто извлекает выгоду из страданий других", - отметил министр.

Как сообщал Укринформ, “акт Магнитского", принятый в США и поддержанный Канадой и некоторыми европейскими странами, позволил западным правительствам замораживать средства российских чиновников, которых обвиняют в причастности к коррупционным схемам отмывания денег или грубых нарушениям прав человека.

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Впоследствии "акту Магнитского" был присвоен статус глобального закона, таким образом, предусмотренные им санкции могут применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.

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Акт Магнитского, Великобритания, Brexit, Доминик Рааб, Бриатния.
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