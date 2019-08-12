Латвия получила большую часть бронетехники закупленной в Великобритании

Новости мира:В Латвию поступила большая часть купленных у Великобритании гусеничных машин.

Национальные вооруженные силы Латвии получили от Великобритании 99 из 123 предусмотренных гусеничных боевых разведывательных машин.

Об этом сообщили в Минобороны Латвии, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Планируется, что полностью поставки гусеничных машин будут завершены в первой половине 2020 года.

Боевые разведывательные машины предназначены для механизации пехотной бригады сухопутных войск. Первые машины были доставлены в Латвию осенью 2015 года.

Бронетехника, которая предназначена для проекта механизации пехотной бригады, перед поставкой в Латвии проходит капитальный ремонт и модернизацию — оснащается противотанковой системой "Spike", передовыми системами связи и командного управления. Вместе с поставками боеприпасов затраты на их приобретение составляют более 209 млн евро.

Осенью 2018 года ВС Латвии уже получили из Австрии 47 самоходных гаубиц, которые также являются частью проекта механизации сухопутных войск.

Это не единственные проекты механизации латвийской армии. Министерство обороны ранее обратилось к 12 стран с предложением о поставке Латвии бронемашин и ожидает ответов до 1 сентября.