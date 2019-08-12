Польша не справляется с наплывом иностранных работников

Новости мира:Причина в недостаточном финансирование, нарушение замечены в 70% случаев.

В Верховной контрольной палате Польши заявили, что офисы воеводств не справляются с наплывам иностранных работников, желающих легализовать свое пребывание. А в первую очередь – с украинскими заробитчанами, сообщает TVP Info со ссылкой на последний отчет ведомства.

«Причина – кадровые проблемы в офисах и недостаточное финансирование их деятельности. Период легализации прибывших из заграницы за четыре года увеличился более чем в три раза – с 64 до 206 дней», – сообщает пресс-секретарь Палаты Ксения Мачьчак.

Она добавила, что проверяющие порядок выдачи разрешений на проживание и проездных документов обнаружили нарушения в 70% случаев.

Мачьчак также отмечает, что средний срок рассмотрения в ведомствах легализации пребывания иностранцев систематически увеличивался и между отдельными воеводствами отличался.

«В 2018 году в Люблинском воеводстве это было 116 дней, а в Нижнесилезском – 328 дней. Хотя, как правило, все эти дела должны быть закончены в течение 90 дней», – рассказывает пресс-секретарь.