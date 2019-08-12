Украинские военные корабли задержатся в Турции

Новости мира:Украинские корабли ВСУ: "Нова Каховка", "Сміла" и "Чигирин" задержатся с визитом в Турции.

Тактическая группа украинских кораблей, в составе которой три катера ВМС ВС Украины: "Нова Каховка", "Сміла" и "Чигирин", которые сегодня должны были завершить свой визит на Главную военно-морскую базу ВМС Турции Гельджук, останутся там до 17 августа.

«На базе в Гельджуке украинские корабли останутся до 17 августа, продление сроков визита обусловлено погодными условиями и штормом в проливе Босфор и Черном море», - сообщили агентству в аппарате военного атташе при Посольстве Украины в Турецкой Республике.

Согласно плану похода, группа кораблей должна была выйти с базы в Гельджуке сегодня.

Всего в составе экипажей около 50 курсантов второго и пятого курсов Института ВМС, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также второго курса отделения военной подготовки Мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия".

Как сообщалось, три военных украинских корабля отбыли в катерный поход из порта Одесса 6 августа, после Гельджука они посетят порты Констанца в Румынии и Варна в Болгарии.Во время похода курсанты овладевают всеми видами корабельных вахт, различными корабельными боевыми навыками. В частности, штурманы будут прокладывать курс, механики будут нести вахту в машинном отделении. Также будущие офицеры будут тренироваться спасать оказавшихся за бортом людей и в борьбе за живучесть корабля и пр. Кроме того, в планах похода - проведение тренировки по передаче грузов на воду и совместного маневрирования в составе тактической группы.

За два года это уже второй поход в составе трех учебных катеров в Турецкую Республику.