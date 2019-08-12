"Глобально неудовлетворительно": Антикоррупционная группа СЕ раскритиковала ФРГ

Новости мира:В Совете Европы раскритиковали Германию за несоблюдение рекомендаций по борьбе с коррупцией.

Группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) применила к Германии специальную процедуру в связи с крайне низким и неприемлемым прогрессом в выполнении рекомендаций в антикоррупционной сфере.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник докладе относительно предотвращения коррупции среди немецких парламентариев, судей и прокуроров.

"GRECO пришло к выводу о "всеобщем крайне низком уровне соблюдения" рекомендаций от 2015 года", - заявили в Совете Европы.

Как отмечается, это "глобально неудовлетворительно". Поэтому GRECO применило к Германии "процедуру относительно несоблюдения". Она предполагает представление немецкой делегацией доклада о прогрессе по имплементации действующих рекомендаций в отношении, в частности, депутатов федерального парламента Бундестага не позднее 30 июня 2020 года.

В обнародованном сегодня докладе отмечается, что ни одна из четырех рекомендаций по предотвращению коррупции среди немецких парламентариев не была полностью выполнена.

Главная обеспокоенность GRECO относительно Бундестага связана с недостаточной прозрачностью законодательного процесса, регистрацией лоббистов и других третьих лиц, которые могут иметь влияние на деятельность депутатов, поздняя публикация законопроектов и другие.

По правилам GRECO, если уровень имплементации рекомендаций является очень низким, то в отношении страны применяется так называемая процедура относительно несоблюдения. Она включает несколько этапов, среди которых последним является публичное заявление о несоблюдении страной рекомендаций. Этот финальный этап в истории GRECO впервые был применен только в отношении Беларуси.

Кроме Германии, эта процедура применялась GRECO в отношении Беларуси, Венгрии, Люксембурга, Ирландии, Турции, Румынии, Португалии, Чехии, Дании, Франции, Северной Македонии и Австрии.