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"Глобально неудовлетворительно": Антикоррупционная группа СЕ раскритиковала ФРГ

"Глобально неудовлетворительно": Антикоррупционная группа СЕ раскритиковала ФРГ
22:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Совете Европы раскритиковали Германию за несоблюдение рекомендаций по борьбе с коррупцией.

Группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) применила к Германии специальную процедуру в связи с крайне низким и неприемлемым прогрессом в выполнении рекомендаций в антикоррупционной сфере.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник докладе относительно предотвращения коррупции среди немецких парламентариев, судей и прокуроров.

"GRECO пришло к выводу о "всеобщем крайне низком уровне соблюдения" рекомендаций от 2015 года", - заявили в Совете Европы.

Как отмечается, это "глобально неудовлетворительно". Поэтому GRECO применило к Германии "процедуру относительно несоблюдения". Она предполагает представление немецкой делегацией доклада о прогрессе по имплементации действующих рекомендаций в отношении, в частности, депутатов федерального парламента Бундестага не позднее 30 июня 2020 года.

В обнародованном сегодня докладе отмечается, что ни одна из четырех рекомендаций по предотвращению коррупции среди немецких парламентариев не была полностью выполнена.

Главная обеспокоенность GRECO относительно Бундестага связана с недостаточной прозрачностью законодательного процесса, регистрацией лоббистов и других третьих лиц, которые могут иметь влияние на деятельность депутатов, поздняя публикация законопроектов и другие.

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По правилам GRECO, если уровень имплементации рекомендаций является очень низким, то в отношении страны применяется так называемая процедура относительно несоблюдения. Она включает несколько этапов, среди которых последним является публичное заявление о несоблюдении страной рекомендаций. Этот финальный этап в истории GRECO впервые был применен только в отношении Беларуси.

Кроме Германии, эта процедура применялась GRECO в отношении Беларуси, Венгрии, Люксембурга, Ирландии, Турции, Румынии, Португалии, Чехии, Дании, Франции, Северной Македонии и Австрии.

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Германия, Совет Европы, Коррупция, GRECO.
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