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Британцы поддерживают "жесткий" Brexit

Британцы поддерживают "жесткий" Brexit
09:55 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Более 50% британцев выступают "за" выход из ЕС любой ценой.

Большинство британцев считают, что премьер-министр Борис Джонсон должен вывести Британию из Европейского Союза "любой ценой", даже если это предусматривает приостановление работы парламента.

Таковы результаты опроса общественного мнения, сообщает Reuters.

Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС 31 октября, независимо от того, удастся ли ему достичь изменения соглашения о выходе с Брюсселем или нет.

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54% респондентов выразили согласие с утверждением: "Борису (Джонсону) нужно реализовать Brexit любой ценой, включая при необходимости приостановку работы парламента, чтобы не допустить блокировки выхода без соглашения депутатами".

Остальные 46% не согласны с таким утверждением.

Результат основан на ответах 1645 респондентов, исключая тех, кто не имеет определенного мнения по этому вопросу.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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