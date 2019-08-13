Скачать
Вторник, 13.08.2019
НАПК распределит финансирование между политическими партиями
НАПК распределит финансирование между политическими партиями
Данилюк: Форум по Донбассу проведут осенью
Данилюк: Форум по Донбассу проведут осенью
Динамо разгромило юношескую сборную Беларуси в контрольном матче
Динамо разгромило юношескую сборную Беларуси в контрольном матче
Disney может выпустить сиквел "Аладдина"
Disney может выпустить сиквел "Аладдина"

Юнкер "завязывает" с участием в политике ЕС

Юнкер "завязывает" с участием в политике ЕС
14:29 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Завершающий свою каденцию Жан-Клод Юнкер откажется от работы в политике ЕС.

Президент Европейской комиссии, 64-летний Жан-Клод Юнкер прекратит политическую деятельность после завершения своего срока этой осенью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью изданию Tiroler Tageszeitung.

"Я работаю по 12, 14 или 16 часов в день на протяжении многих лет. Это, несомненно, будет исправлено в сторону уменьшения. Я больше не буду политически активным", - рассказал Юнкер.

Он добавил, что останется активным в другом смысле – будет писать книги и вести долгие прогулки.

Юнкер о "жестком" Brexit: Британцы будут большими неудачниками

"Я не буду активно вмешиваться в текущую политику", - добавил глава исполнительного органа ЕС.

Новый состав Еврокомиссии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляен начнет работать с 1 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Еврокомиссия, Жан-Клод Юнкер, Урсула фон дер Ляен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр
02 Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа
03 Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
04 Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Чубаров призвал не возобновлять поставки воды в Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Супрун рассказала, почему тошнит после арбузов
Супрун рассказала, почему тошнит после арбузов
Суд опустил экс-главу отдела НКРЭКУ Ревенко под залог
Суд опустил экс-главу отдела НКРЭКУ Ревенко под залог
Юнкер &quot;завязывает&quot; с участием в политике ЕС
Юнкер "завязывает" с участием в политике ЕС
Twitter начала тестировать новую функцию
Twitter начала тестировать новую функцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь