Британские депутаты хотят через суд остановить "жесткий" Brexit

Новости мира:Слушание по этому дело назначено на следующий месяц.

Британский судья назначил слушания на следующий месяц для рассмотрения дела оппозиционных законодателей, которые хотят помешать премьер-министру Борису Джонсону приостановить работу парламента.

Об этом сообщает AP.

Более 70 парламентариев утверждают, что отправлять законодателей домой раньше запланированного на 31 октября Brexit будет "незаконным и неконституционным".

Во вторник на заседании суда в Эдинбурге судья Раймонд Доэрти заявил, что слушания по существу должно состояться 6 сентября.

Джонсон говорит, что Великобритания покинет Европейский Союз 31 октября, с договором или без него.

Британский парламент трижды отклонил действующее соглашение, и ЕС отказывается пересматривать его, потому Brexit без соглашения выглядит все более вероятным, несмотря на опасения, что это может вызвать экономические потрясения.

Ожидается, что законодатели попытаются заблокировать выход без соглашения этой осенью. В связи с этим высказываются предположения, что Борис Джонсон может приостановить работу парламента, чтобы это предотвратить.