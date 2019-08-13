Польша намерена увеличить численность армии

Новости мира:Министр национальной обороны считает, что армия Польши должна насчитовать 200 тыс. человек

Министр национальной обороны Мариуш Блащак считает, что польская армия должна насчитывать не менее 200 тысяч солдат.

Об этом сообщает "Польское радио".

Блащак отмечает, что одним из его приоритетов является увеличение численности армии. Достичь этой цели поможет кампания "Стань солдатом Республики Польша", говорит министр. Он напомнил, что сейчас польская армия насчитывает более 100 тысяч военных.

"У нас должно быть по крайней мере 200 тысяч. Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, потому что это является гарантом безопасности. Каждый из нас, полек и поляков, может развиваться только тогда, когда Польша в безопасности", - отметил министр.

Кампанию "Стань солдатом Республики Польша" Министерство национальной обороны начало 14 октября 2018 года. В ходе кампании, путем прямых разговоров с населением, присоединиться к армии агитируют сами военные.

Как известно, польская армия переживает дефицит профессиональных военных и гражданского персонала, поэтому Министерство национальной обороны делает все, чтобы привлечь людей к службе в армии.