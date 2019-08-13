Скачать
Вторник, 13.08.2019
В ОПУ дали разъяснения касаемо увольнения Безсмертного из ТКГ
В ОПУ дали разъяснения касаемо увольнения Безсмертного из ТКГ
"Евросолидарность" сделала предложение партиям "Голос" и "Батькивщина"
"Евросолидарность" сделала предложение партиям "Голос" и "Батькивщина"
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане

Чешский МИД вновь атакован хакерами из российского ГРУ

Чешский МИД вновь атакован хакерами из российского ГРУ
17:55 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости мира:Ракушан требует созвать комитет по вопросам безопасности парламента в связи с атакой.

Кибератаку на компьютеры Министерства иностранных дел Чехии в июне, скорее всего, осуществило другое государство, подтвердила Национальная служба по вопросам кибер- и информационной безопасности.

Об этом сообщает Deník N.

По данным трех высокопоставленных источников из дипломатических и оборонных учреждений, за атакой стоит российская военная разведка ГРУ.

Председатель фракции партии STAN Вит Ракушан требует созвать комитет по вопросам безопасности парламента в связи с атакой.

"Чешский МИД вновь атакован хакерами из российского ГРУ, говорят дипломатические источники. Поэтому я понимаю, что мы ведем открытую гибридную войну с Россией. Я призываю немедленно созвать комитет по безопасности, это шпионаж не должно оставаться без ответа", - заявил Ракушан.

СБУ блокировала кибератаку на ТРК Черноморка

В декабре Информационная служба безопасности Чешской Республики заявила, что разведывательные службы России стоят за в прошлогодними кибератаками, направленными на Министерство иностранных дел Чехии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Чехия, Хакеры, Кибератака, Гру, Вит Ракушан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр
02 Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа
03 Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
04 Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина снизила транзит нефти в Европу
Украина снизила транзит нефти в Европу
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Юнкер &quot;завязывает&quot; с участием в политике ЕС
Юнкер "завязывает" с участием в политике ЕС
Какая стоимость продуктов по состоянию на 13 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию на 13 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь