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Сенат Италии передумал проводить голосование за недоверие к правительству

Сенат Италии передумал проводить голосование за недоверие к правительству
09:35 Сегодня Телеграф Европейская правда pixabay.com

Новости мира:14 августа партия "Лига" отказались делать голосование о недоверии премьер-министру Италии Джузеппе Конте.

Сенат Италии отказался проводить 14 августа голосование по инициативе партии "Лига" о недоверии премьер-министру Италии Джузеппе Конте.

Об этом сообщаетcя со ссылкой на ANSA.

Против инициативы выступили "Движение 5 звезд", "Демократическая партия" и небольшая левая партия "Свободные и равные", пообещав, что они будут голосовать против нее и дальше.

Одновременно Сенат высказались в поддержку того, чтобы Джузеппе Конте выступил перед ними 20 августа с оценкой ситуации, в которой оказалась правящая коалиция.

Глава партии "Лига" и вице-премьер Маттео Сальвин ранее призвал как можно скорее проголосовать за проектом сокращения числа сенаторов и депутатов в итальянском парламенте, и сразу после этого провести досрочные выборы.

Сальвини подчеркнул, что его партия готова проголосовать за сокращение числа депутатов и сенаторов уже на следующей неделе. "Движение 5 звезд" в свою очередь заявил, что "Лига" должна отказаться от инициативы с вотумом недоверия, если хочет добиться сокращения депутатов и сенаторов.

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Реформа, предложенная "Движением 5 звезд", должна сократить число членов палаты депутатов из 630 до 400, а сенаторов - с 315 до 200. Новый закон будет применяться при первом же роспуска парламента, но не ранее, чем через 60 дней после его вступления в силу.

Партия "Лига" на прошлой неделе призвала Сенат выразить вотум недоверия правительству. Сальвини выступил за досрочные выборы в связи с отсутствием в парламенте большинства.

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Все по теме:

Италия, Премьер-министр, Сенат, Джузеппе Конте, Маттео Сальвин.
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