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Школы нацменьшинств в Латвии будут переводить на латышский язык

Школы нацменьшинств в Латвии будут переводить на латышский язык
09:51 Сегодня Телеграф Европейская правда pixabay.com

Новости мира:Министерство образования и науки Латвии приняло поправки к законодательству, и со следующего года в школах нацменьшинств будут преподавать латышский язык.

Правительство Латвии 13 августа приняло поправки, необходимые для начала процесса перевода образования нацменьшинств на латышский язык.

Об этом сообщает портал Delfi.

Поправки вступят в силу 1 сентября этого года, но фактический переход начнется 1 сентября 2020 года и процесс будет постепенным.

Сначала изменения коснутся 10-х и 11-х классов, а годом позже - 12-х классов.

По словам представителя Министерства образования и науки Латвии Инты Берзини, с 1 сентября следующего года учебные программы в 10-х классах будут на латышском языке, однако за школами остается право преподавать язык и литературу нацменьшинств.

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В свою очередь, в этом году в 10-х классах можно будет реализовывать учебную программу для нацменьшинств, 60% содержания которой преподается на латышском языке, а 40% - на языке нацменьшинства.

С более подробным планом перехода на латышский язык Министерство образования планирует ознакомить школы на следующей неделе.

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Латвия, Министерство образования, Правительство Латвии, Инта Берзини.
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