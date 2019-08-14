Строительство терминала "Турецкого потока" практически завершено

Новости мира:В компании TürkAkım сообщают, что строительство идет по графику и транспортировка газа начнется в конце 2019.

Строительство приемного терминала газопровода "Турецкий поток" (TurkStream) в районе населенного пункта Кыйыкёй в турецкой провинции Кыркларели завершено на 95 процентов.

Об этом заявили в проектной компании TürkAkım, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Строительные работы продвигаются в соответствии с графиком. Ожидается, что транспортировка газа по трубопроводу начнется в конце 2019", - говорится в сообщении.

Газопровод "Турецкий поток" будет транспортировать российский природный газ по трубам, проложенным по дну Черного моря в Турцию и Европу.

По морскому дну проходят две нитки протяженностью 930 км, мощность прокачки каждой из которых - 15,75 млрд кубометров в год.

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Среди потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Проект на 1,4 млрд евро может усилить зависимость ЕС от газа и подорвать украинскую безопасность, опасаются дипломаты ЕС и США.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о продлении газопровода "Турецкий поток" на Болгарию, Сербию и Венгрию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по этому маршруту.

Россия также требует гарантий ЕС для присоединения Греции до "Турецкого потока".