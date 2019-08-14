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Президент Литвы призывает Германию сохранить санкции против РФ

Президент Литвы призывает Германию сохранить санкции против РФ
18:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Гитанас Науседа выступает за сохранение санкций против РФ до тех пор, пока она не прекратит агрессию в отношении Украины.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа призвал канцлера Германии Ангелу Меркель сохранять санкции против Российской Федерации, пока не прекратится российская агрессия в Украине.

Как говорится в сообщении на сайте президента Литвы, Науседа встретился с Меркель в рамках официального визита в Федеративную Республику Германия. Во время переговоров с Меркель был затронут вопрос о России и инициативе Евпропейского Союза

"Восточное партнерство" (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Азербайджан и Армения). "Президент призвал к сохранению санкций в отношении России до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины", - сказано в сообщении.

Новый президент Литвы считает, что с Путиным ему говорить не о чем

Лидеры двух стран договорились добиваться целей "Восточного партнерства", выразив надежду на позитивные, отвечающие европейским ценностям реформы в странах-партнерах.

Как сообщалось ранее, на встрече с президентом Литвы канцлер Германии Ангела Меркель заявила что, до реализации Минских соглашений сотрудничество с Россией у стран ЕС не будет в полной мере возможным.

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Все по теме:

Украина, Ангела Меркель, Латвия, Сакции, Гитанас Науседа.
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