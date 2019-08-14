Скачать
Среда, 14.08.2019
У Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Киев
Премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
Михайличенко может временно возглавить Динамо
Михайличенко может временно возглавить Динамо
Детское Евровидение-2019: известны финалисты нацотбора
Детское Евровидение-2019: известны финалисты нацотбора

Меркель с президентом Литвы говорила о Минске и ДРСМД

Меркель с президентом Литвы говорила о Минске и ДРСМД
16:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Немецкий канцлер отрицает возможность полноценного сотрудничества с Россией до выполнения Минских соглашений.

До реализации Минских соглашений сотрудничество с Россией у стран ЕС не будет в полной мере возможным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Минские договоренности необходимо реализовать... до тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Меркель, эту проблематику, в том числе, стороны обсудили на переговорах в среду.

Макрон поддержал "нормандскую" встречу, пообещав поговорить с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по ее словам, ЕС и НАТО в ближайшие годы будет работать над другими механизмами сокращения вооружения.

"Я сожалею, что Россия нарушила ДРСМД, обеспечив, таким образом, причину для его расторжения", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, расторжение договора ослабило европейскую и мировую архитектуру безопасности.

Меркель пообещала увеличить оборонные расходы Германии

"Мы будем делать все совместно с нашими партнерами в НАТО для того, чтобы настаивать на дальнейшем сокращении вооружения. Этим мы будем заниматься в ближайшие дни", - сказала канцлер ФРГ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Ангела Меркель, Россия, Литва, Минские соглашения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
02 В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
03 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
05 Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд разрешил экс-депутату Крючкову снять браслет
Суд разрешил экс-депутату Крючкову снять браслет
На развитие автодорог госзначения выделено более 2 млрд
На развитие автодорог госзначения выделено более 2 млрд
С &quot;Газпрома&quot; взыщут 2,6 млрд долларов
С "Газпрома" взыщут 2,6 млрд долларов
Маковея 2019: самые лучшие поздравления в прозе
Маковея 2019: самые лучшие поздравления в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь