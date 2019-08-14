Меркель с президентом Литвы говорила о Минске и ДРСМД

Новости мира:Немецкий канцлер отрицает возможность полноценного сотрудничества с Россией до выполнения Минских соглашений.

До реализации Минских соглашений сотрудничество с Россией у стран ЕС не будет в полной мере возможным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Минские договоренности необходимо реализовать... до тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Меркель, эту проблематику, в том числе, стороны обсудили на переговорах в среду.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по ее словам, ЕС и НАТО в ближайшие годы будет работать над другими механизмами сокращения вооружения.

"Я сожалею, что Россия нарушила ДРСМД, обеспечив, таким образом, причину для его расторжения", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, расторжение договора ослабило европейскую и мировую архитектуру безопасности.

"Мы будем делать все совместно с нашими партнерами в НАТО для того, чтобы настаивать на дальнейшем сокращении вооружения. Этим мы будем заниматься в ближайшие дни", - сказала канцлер ФРГ.