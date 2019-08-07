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Макрон поддержал "нормандскую" встречу, пообещав поговорить с Путиным

Макрон поддержал "нормандскую" встречу, пообещав поговорить с Путиным
16:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Французский лидер поддержал инициативу Владимира Зеленского по встрече в "нормандском формате" в связи с гибелью украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела боевиков на Донбассе, а также призвал лидеров стран "нормандской четверки" безотлагательно провести встречу, что, в свою очередь, поддержал французский лидер.

"Президент Украины призвал лидеров стран "нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон", - сообщает в среду пресс-служба президента Украины.

Согласно информации, президент Франции также добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Говоря о гибели украинских военнослужащих на Донбассе накануне, Зеленский отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной.

"Президент Украины также сообщил Эмманюэлю Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и тому подобное", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский сообщил о состоявшемся в среду утром разговоре с Путиным, во время которого глава Украинского государства призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных украинцев.

Зеленский подарил квартиры семьям 4 погибших военных

Напомним, в период времени с начала суток и до полудня вторника, 6 августа, боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, вследствие чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер подчеркивает, что очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, которые привели к гибели четырех украинских военных.

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Ангела Меркель, Владимир Путин, ВСУ, Владимир Зеленский, Павлополь, Нормандский формат, Эммануэль Макрон.
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