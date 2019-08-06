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В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ

В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
13:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины: Минобороны Украины сообщили,что сегодня в результате двух провокационных обстрелов погибло 4 солдата ВСУ.

В период времени с начала суток и до полудня вторника, 6 августа, боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, вследствие чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщают в пресс-центре Министерства обороны страны.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", - рассказал на брифинге во вторник после полудня полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Минобороны Украины.

По его информации, в 00.45 в течение почти часа боевики применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по украинским военным у села Богдановка Донецкой области.

Село Широкино на Донбассе полностью заминировано оккупантами

"В 10.20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя", - рассказал Гуцуляк.

Обстоятельства гибели украинских военнослужащих представитель Минобороны не уточнил.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ.
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