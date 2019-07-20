Меркель пообещала увеличить оборонные расходы Германии

Новости мира: Меркель обещает больше денег Бундесверу.

Немецкий Бундесвер способен выполнять задачи по защите Германии, мира и демократии, государство будет тратить на это еще больше денег.

Такое убеждение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в своей речи на плацу перед Министерством обороны, где в субботу состоялась церемония почтения памяти героев покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и торжественное принятие присяги, которое традиционно проходит в эту годовщину.

"Я глубоко убеждена, что мы всегда должны доказывать, что мы готовы и способны использовать наши ударные силы и защитить себя", - заявила Меркель.

В то же время она подчеркнула, что нельзя исключать возможности вести переговоры и искать политические решения.

Канцлер подчеркнула необходимость перевооружения армии, отметив, что в последнее время расходы на оборону выросли. В то же время она заверила, что эта тенденция будет продолжена. "Мы должны это нашим солдатам, а также партнерам в НАТО, ООН и ЕС", - добавила она. Сегодня немецкие солдаты выполняют свой долг по всему миру, чтобы защищать мир, поддерживать стабильность в кризисных регионах, стоять на защите прав человека.

Впервые в качестве министра обороны участие в мероприятии приняла Аннегрет Крамп-Карренбауэр, назначенная на эту должность в минувшую среду. "Вы защищаете наши ценности от атак извне, в том числе в кибер-пространстве... Наша армия вместе с партнерами и союзниками выступает за безопасность и стабильность в Европе и мире...Германия может положиться на вас, а вы можете положиться на меня", - заявила она.

В то же время, как свидетельствуют результаты опросов, только 13 процентов немцев поддерживают назначение Крамп-Карренбауэр на должность главы бундесвера тогда как 75% считают это плохой идеей.