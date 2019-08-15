Леса на греческом острове Эвбея горят третий день

Новости мира:На борьбу с пожаром брошено 382 человека и более двух десятков воздушной техники.

В Греции пожарные уже третий день борются с масштабным пожаром в заповедных лесах острова Эвбея. Об этом сообщает AP.

В четверг 12 самолетов, в том числе два отправленных из Италии и один из Испании, и 11 вертолетов возобновили полеты вскоре после рассвета. Около 100 пожарных были отправлены на помощь коллегам в течение ночи, в результате чего общее число пожарных, которые пытаются потушить огонь на Эвбее, возросло до 382.

Пожар вспыхнул около трех часов ночи во вторник и опустошил густой сосновый лес в заповедной зоне.

Четыре деревни были эвакуированы в первый день пожара, хотя в среду некоторые жители вернулись в свои дома.

Один пожарный из числа добровольцев получил ожоги.

Власти Греции объявили в регионе чрезвычайное положение и попросили о помощи в борьбе с пожарами в других европейских стран.

Лесные пожары распространены в Греции в жаркие, сухие летние месяцы. Власти неоднократно предупреждали общественность о недопустимости проведения мероприятий на свежем воздухе, которые могут привести к пожарам, таких как сварочные работы, сжигание сорняков или разжигание костров и барбекю. Парки и лесные массивы закрываются в периоды высокой пожарной опасности, и каждый выпускаются бюллетени об уровне пожарной опасности по всей стране.

Прошлым летом более 100 человек погибли в результате пожара в прибрежной зоне северо-восточнее Афин.