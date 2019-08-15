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"Гендерная" дискриминация: девочка в Германии судится с хором мальчиков

"Гендерная" дискриминация: девочка в Германии судится с хором мальчиков
14:03 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Facebook

Новости мира:Родители школьницы в Германии подали в суд на хор мальчиков, основанный в 1465 году.

9-летняя девочка судится с берлинским хором мальчиков, имеющим многовековую историю, утверждая, что ее попытка присоединиться к хору была отклонена только из-за ее пола.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Государственный кафедральный хор является одним из самых известных хоров мальчиков в Германии, он был основан в 1465 году Фридрихом II Бранденбургским. За 554 года своего существования он не принял в свои ряды ни одной девочки.

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Девочка, чья личность не раскрывается, прослушивалась в хоре в марте, однако ее кандидатуру отклонили.

В хоре утверждают, что пол девочки не был главной причиной отказа, и если бы она проявила экстраординарный талант и мотивацию, "если бы ее голос отвечал желанным звуковым характеристикам хора мальчиков", то ее приняли бы.

Хор также выразил сомнение, что смог бы работать с родителями девочки.

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Мать девочки, подавшая жалобу от имени дочери, утверждает, что отказ хора как учреждения, финансируемого за счет государства, является дискриминационным и "недопустимым" и нарушает ее право на равные возможности.

Адвокат девочки сказала, что ее клиентка, которая до этого пела в различных детских хорах, обратилась в берлинский хор в 2016 и 2018 годах и была отклонена оба раза без прослушивания.

Берлинский административный суд должен вынести решение по этому делу в пятницу.

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Германия, Суд, Берлин, Иск, Гендерное равенство, Хор мальчиков.
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