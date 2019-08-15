Скачать
Четверг, 15.08.2019
Тейлор рассказал, когда Зеленский встретится с Трампом
Где и когда Зеленский встретится с Трампом
МИД призывает РФ освободить украинских политзаключенных Бекирова и Кольченко
МИД призывает РФ освободить украинских политзаключенных Бекирова и Кольченко
Сербский гранд намерен подписать Шапаренко
Сербский гранд намерен подписать Шапаренко
Ученые обнаружили чрезвычайно большую черною дыру
Ученые обнаружили чрезвычайно большую черною дыру

Во Франции горят леса на юге страны: уничтожено около 900 га

Во Франции горят леса на юге страны: уничтожено около 900 га
14:19 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости мира:Сильные пожары вспыхнули в лесах на юге Франции, в регионе проводится частичная эвакуация.

Более полутысячи пожарных борются с лесными пожарами, которые уже уничтожили сотни гектаров соснового леса на юге Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Пожар, вспыхнувший в среду во второй половине дня в департаменте Од примерно в 100 километрах к юго-востоку от Тулузы, уничтожил около 900 гектаров леса.

Командир пожарной службы Филипп Фабр сообщил, что в четверг пожарные сумели остановить наступление огня. Но, по его словам, днем ожидаются порывы ветра со скоростью до 60 км/ч и усилия пожарных будут сосредоточены на "тушении жестких горячих точек и предотвращении вспышек в труднодоступных районах". 

О пострадавших пока не сообщалось, также до сих пор не разрушен ни один дом. 22 человека эвакуированы из своих домов в муниципалитете Валь-де-дань.

"Вашингтонский обком работает": в РФ в лесных пожарах обвинили США

"Пожарные смогли помешать огню добраться до домов, но вся окружающая растительность уничтожена. Нам пришлось эвакуировать лошадей и ослов", - сказал мэр муниципалитета Кристиан Лакуб.

Причина пожара пока неизвестна, хотя власти ранее предупреждали о крайне засушливых погодных условиях на большей части юга Франции после нескольких недель жары.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Пожар, Лесные пожары, Пожарные, Лесной пожар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
03 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
05 Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Меркель отреагировала на &quot;предложение&quot; США разместить войска в Польше
Меркель отреагировала на "предложение" США разместить войска в Польше
РФ перебросила к границе с США два стратегических бомбардировщика
РФ перебросила к границе с США два бомбардировщика
Голливудский актер Дэнни Трехо впервые приедет в Киев
Голливудский актер Дэнни Трехо впервые приедет в Киев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь