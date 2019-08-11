"Вашингтонский обком работает": в РФ в лесных пожарах обвинили США

В российской Госдуме призвали серьезно относиться к причастности США к пожарам в Сибири.

Депутат Государственной думы, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев обвинил в лесных пожарах в Сибири и ливнях в европейской части страны Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

По мнению депутата, власти США испытывают на России климатическое оружие. С таким заявлением он выступил в эфире одного из телеканалов.

"Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, вашингтонский обком работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться", - заявил политик.

При этом, по его словам, впервые за несколько десятилетий Россия добилась преимущества в военном вооружении. Депутат считает, что у западных стран нет гиперзвуковых ракет, и эти государства "не знают, что делать".

Как сообщалось, 25 июня в Иркутскую область РФ пришел мощнейший летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Притоки Ангары, вышедшие из берегов, затопили около 100 населенных пунктов, особенно пострадали Тулунський и Нижньоудинський районы. От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими. В зону бедствия попали 107 населенных пунктов, затоплено более 10 тысяч жилых домов, где проживали 24,7 тысячи человек, из них 8 тысяч детей.

В начале августа площадь пожаров в Сибири достигла почти трех миллионов гектаров. Только после того, как площадь горящего леса за месяц выросла втрое - с одного миллиона гектаров, чиновники приняли решение гасить "закрытые ячейки в зоне контроля", гашение которых ранее было признано неэффективным из-за больших расходов.