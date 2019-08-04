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Горящая Сибирь: на восстановление лесов уйдет больше века

Горящая Сибирь: на восстановление лесов уйдет больше века
23:48 Вс, 4 Август 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Эксперты называют пожары в Сибири экологической катастрофой.

Эксперты заявляют о настоящей экологической катастрофе РФ: на восстановление сгоревшей тайги уйдет больше века.

Об этом сообщается на сайте Еeuronews.

"Пламенем охвачена территория в более чем 3 миллиона гектаров. Для сравнения, это больше площади Бельгии. К тушению лесных пожаров привлечены 10 тысяч человек, 3 тысячи единиц техники, 70 воздушных судов - в том числе военная авиация", - говорится в сообщении.

В российском отделении Greenpeace заявляют, что тушить пожары надо было еще месяц назад. Теперь, когда огонь распространился на территорию таких размеров, одна надежда - на дождь. Но в полыхающих регионах установилась сухая и ветреная погода.

Как отмечается, жители в Челябинске, Омске, Новосибирске, Красноярске жалуются на удушливый смог. В НАСА сообщают, что дым от сибирских пожаров добрался до Аляски и до западного побережья Северной Америки.

По мнению экспертов, на восстановление тайги уйдет больше века.

Напоминаем, лесные пожары, которые начались во второй половине июля, уже охватили более 3 млн га территории Сибири. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Якутии, Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области. Власти России ввели в Красноярском крае и Иркутской области режим чрезвычайного положения.

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Пожар, Россия, РФ, Лес, Убытки, Сибирь.
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