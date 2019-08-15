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На юге Франции горят сотни гектаров леса

На юге Франции горят сотни гектаров леса
20:47 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:По словам пожарных, им удалось остановить наступление огня, однако синоптики передают порывы ветра, которые усложнят роботу пожарных.

Более полутысячи пожарных борются с лесными пожарами, которые уже уничтожили сотни гектаров соснового леса на юге Франции. Об этом сообщает The Local.

Пожар, вспыхнувший в среду во второй половине дня в департаменте Од примерно в 100 километрах к юго-востоку от Тулузы, уничтожил около 900 гектаров леса.

Леса на греческом острове Эвбея горят третий день

Командир пожарной службы Филипп Фабр сообщил, что в четверг пожарные сумели остановить наступление огня. Но, по его словам, днем ожидаются порывы ветра со скоростью до 60 км/ч и усилия пожарных будут сосредоточены на "тушении жестких горячих точек и предотвращении вспышек в труднодоступных районах".

О пострадавших пока не сообщалось, также до сих пор не разрушен ни один дом. 22 человека эвакуированы из своих домов в муниципалитете Валь-де-дань.

Причина пожара пока неизвестна, хотя власти ранее предупреждали о крайне засушливых погодных условиях на большей части юга Франции после нескольких недель жары. 

"Пожарные смогли помешать огню добраться до домов, но вся окружающая растительность уничтожена. Нам пришлось эвакуировать лошадей и ослов", - сказал мэр муниципалитета Кристиан Лакуб.

Причина пожара пока неизвестна, хотя власти ранее предупреждали о крайне засушливых погодных условиях на большей части юга Франции после нескольких недель жары.

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Пожар, Тулуза, Лесной пожар, Фрация.
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