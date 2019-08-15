Миллион граждан ЕС смогут остаться в Великобритании после Brexit

Новости мира:По данным британского МВД, в июле количество граждан из стран ЕС, у которых был урегулированный статус было 950 тыс.

Около 1 миллиона из примерно 3 миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании, получили право проживать в стране после Brexit по новой схеме британского правительства. Об этом сообщает Politico.

Согласно данным, опубликованным сегодня британским МВД, по состоянию на июль 951 700 граждан из стран Европейского экономического пространства и Швейцарии получили урегулированный или предварительно урегулированный статус по состоянию на 31 июля.

Министр внутренних дел Брендон Льюис заявил, что в августе количество зарегистрированных пользователей достигло 1 миллиона.

Почти 150 000 европейцев получили статус только в июле, поскольку правительство активизировало свои приготовления к выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Наибольшее количество заявок было получено от граждан Польши (179 800), Румынии (141 200) и Италии (121 600).

Министерство внутренних дел призывает европейцев подать заявку на получение статуса до 31 декабря 2020 года, если Великобритания покинет ЕС без соглашения, и к 30 июня 2021 года, если сделка с Brexit будет ратифицирована.