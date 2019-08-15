Джонсону готовят вотум недоверия уже в сентябре

Новости мира:Британская оппозиция заявила о намерениях отстранить действующего премьера Бориса Джонсона.

Британская оппозиционная партия Лэйбор в сентябре внесет в парламент постановление о вотуме недоверия премьеру Борису Джонсону, чтобы остановить выход страны с ЕС без соглашения.

Об этом в программе BBC Radio 4's Today заявила пресс-секретарь и депутат партии Ребекка Лонг-Бейли, сообщает Independent .

"Точно, когда мы (парламентарии - ред.) вернемся в начале сентября, однако точно не скажу в какой именно день это произойдет", - сказала она, отвечая на вопрос, когда партия Лэйбор внесет постановление о недоверии Джонсону.

По словам Лонг-Бейли, это должно произойти "как можно быстрее", в течение нескольких дней.

Как сообщается, соответствующее решение вероятно принято из-за несогласия партии с позицией самого Джонсона, который хочет вывести Великобританию с ЕС любой ценой, даже без соглашения с блоком.

Отмечается, если постановление о недоверии британскому премьеру будет одобрено в Палате общин, парламент будет иметь две недели, чтобы внести постановление о доверии альтернативному правительству. Если же этого не произойдет, тогда в стране состоятся досрочные парламентские выборы.

Ранее лидер лейбористов Джереми Корбин неоднократно заявлял, что его партия рассматривает возможность внесения такого постановления, однако ни разу не сказал, когда именно это может произойти.

Как сообщалось, новоизбранный британский премьер - консерватор Борис Джонсон - является последовательным сторонником Brexit и пообещал, что страна выйдет с ЕС до 31 октября при любых условиях, даже "вопреки позиции парламента".