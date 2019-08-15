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Джонсону готовят вотум недоверия уже в сентябре

Джонсону готовят вотум недоверия уже в сентябре
15:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Британская оппозиция заявила о намерениях отстранить действующего премьера Бориса Джонсона.

Британская оппозиционная партия Лэйбор в сентябре внесет в парламент постановление о вотуме недоверия премьеру Борису Джонсону, чтобы остановить выход страны с ЕС без соглашения.

Об этом в программе BBC Radio 4's Today заявила пресс-секретарь и депутат партии Ребекка Лонг-Бейли, сообщает Independent .

"Точно, когда мы (парламентарии - ред.) вернемся в начале сентября, однако точно не скажу в какой именно день это произойдет", - сказала она, отвечая на вопрос, когда партия Лэйбор внесет постановление о недоверии Джонсону.

По словам Лонг-Бейли, это должно произойти "как можно быстрее", в течение нескольких дней.

Как сообщается, соответствующее решение вероятно принято из-за несогласия партии с позицией самого Джонсона, который хочет вывести Великобританию с ЕС любой ценой, даже без соглашения с блоком.

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Отмечается, если постановление о недоверии британскому премьеру будет одобрено в Палате общин, парламент будет иметь две недели, чтобы внести постановление о доверии альтернативному правительству. Если же этого не произойдет, тогда в стране состоятся досрочные парламентские выборы.

Ранее лидер лейбористов Джереми Корбин неоднократно заявлял, что его партия рассматривает возможность внесения такого постановления, однако ни разу не сказал, когда именно это может произойти.

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Как сообщалось, новоизбранный британский премьер - консерватор Борис Джонсон - является последовательным сторонником Brexit и пообещал, что страна выйдет с ЕС до 31 октября при любых условиях, даже "вопреки позиции парламента".

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Великобритания, Борис Джонсон, Brexit, Лэйбор, Британская оппозиция.
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