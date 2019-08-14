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Британский бизнесмен не смог направить иск против Джонсона

Британский бизнесмен не смог направить иск против Джонсона
14:59 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Суд отказал бизнесмену в иске против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Активист, который требовал преследовать действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за якобы ложь о преимуществах Brexit перед референдумом в 2016 году, потерпел поражение в передаче дела в Верховный суд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Частный иск против Джонсона - одного из ключевых фигурантов кампании за Brexit - был подан бизнесменом Маркусом Боллом.

Он утверждает, что Джонсон манипулировал фактами и обманывал общественность, утверждая, что после выхода из ЕС Британия получит доступ до 350 миллионов фунтов стерлингов в неделю, которые ранее якобы шли в ЕС. По словам бизнесмена, Великобритания никогда не выплачивала ЕС 350 миллионов фунтов в неделю.

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В мае магистратный суд согласился с тем, что Джонсон должен предстать перед судом для предъявления обвинений. Но это решение было отменено Высоким судом Лондона в июне после того, как судьи согласились с адвокатом Джонсона, который стал премьер-министром в июле, что решение магистрата было ошибочным.

Адвокат утверждал, что дело было политически мотивированным.

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Болл попросил разрешения обжаловать это решение в Верховном суде, но в среду его заявление было отклонено Высоким судом.

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Великобритания, Суд, Борис Джонсон, Иск, Brexit, Маркс Болл.
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