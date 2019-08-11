СМИ: Елизавета II разочарована политиками Великобритании

Новости мира:Елизавета II заявила о встревоженности после отставки Дэвида Кэмерона.

Королева Британии Елизавета II жаловалась на неспособность политиков управлять государством.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в королевском окружении, передает "Европейская правда".

Отмечается, что королева выразила такое мнение на закрытом мероприятии вскоре после отставки Дэвида Кэмерона после референдума о Brexit.

Источник утверждает, что с той поры, разочарование королевы только возросло.

"Я думаю, что она очень встревожена. Я слышал, как она говорила о своем разочаровании в нынешнем политическом классе и его неспособности правильно управлять", – сказал собеседник издания.

До сих пор королевская семья держалась отстраненно и не выражала никаких взглядов на ситуацию с Brexit.

Согласно традиции, традиции британский монарх не участвует в политической жизни страны и воздерживается от каких-либо публичных комментариев по спорным вопросам, находящимся в компетенции правительства.

Ранее стало известно, что депутаты из числа консерваторов, которые выступают о линии партии, а также оппозиционные лейбористы планируют призвать королеву вмешаться, если премьер Борис Джонсон откажется уйти в отставку после объявления ему вотума недоверия.