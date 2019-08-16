Серию вспышек АЧС зафиксировали в Сербии

Новости мира:Два случая АЧС были зафиксированы в Белграде, еще один на территории Подунайского округа.

В Сербии зафиксировали первые вспышки африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН.

Три случая заболевания было зарегистрировано в столице Сербии - городе Белград, еще один - на территории Подунайского округа.

Напоминается, что в августе текущего года Болгария объявила чрезвычайное положение из-за АЧС. В конце июля о первой вспышке АЧС сообщила Словакия

В Украине АЧС не утихает уже более 6 лет. По словам политика Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.

Минимизировать потери фермеров из-за АЧС предлагают путем страхования предприятий. Однако в Минагрополитики до сих пор не предложили механизма реализации такой инициативы, хотя и обещали ранее.

По мнению Тригубенко, оптимальную модель будущего страхования надо нарабатывать в совместном диалоге между фермерами, страховщиками и государством.

При этом, сегодня в Украине от АЧC застраховано только одно предприятие.