Меркель обсудит с Джонсоном вопрос Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в ближайшее время, чтобы обсудить Brexit и двусторонние вопросы.
Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает AP.
Отвечая на вопрос о сообщениях о возможной встрече, Зайберт сказал журналистам, что "действительно, встреча планируется в ближайшем будущем".
Он отметил, что во время встречи "имеет смысл" обсудить Brexit, вопрос, который доминирует в отношениях Британии с другими странами Европейского Союза в последние годы.
Джонсон хочет пересмотреть соглашение, заключенное его предшественницей Терезой Мэй с лидерами остальных 27 стран ЕС.
В то же время он обещает, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, с договором или без.