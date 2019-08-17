В вагонах метро Стокгольма поставят камеры наблюдения

Новости мира:Камеры в метро Стокгольма - это вынужденные меры безопасности.

В вагонах метро в Стокгольме в ближайшее время установят камеры наблюдения – из соображений безопасности.

Об этом сообщает The Local.

«Вагоны метро в Стокгольме вскоре будут постоянно контролировать с помощью CCTV камер, которые устанавливают внутри. Установка камер в поездах должна облегчить поиск лиц, подозреваемых в совершении преступления, и способствовать оказанию помощи пассажирам в случае необходимости», - говорится в сообщении.

Как известно, в настоящее время камеры наблюдения установлены на платформах станций всей сети метро в шведской столице, и это уже, как утверждает местная власть, помогло сотрудникам службы безопасности. Уменьшился и уровень преступности.

Камеры во всех вагонах, которых в общей сложности 271, будут непосредственно связаны с центром безопасности общественного транспорта Стокгольма.