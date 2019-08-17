Немецкий суд запретил девочке петь в хоре мальчиков

Новости мира:Девочка не может петь в хоре мальчиков, решил суд в Берлине.

Суд в Берлине в пятницу постановил, что решение государственного кафедрального хора мальчиков не принимать в свои ряды 9-летнюю девочку, не было сексистским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Государственный кафедральный хор, основанный в 1465 году, является одним из самых известных хоров мальчиков в Германии. За 554 года существования в нем не пела ни одна девочка.

9-летняя девочка, имени которой не приводят, прослушивалась в хоре в марте, однако ее кандидатуру отклонили.

В хоре утверждают, что главной причиной отказа был не пол, а то, что у девочки не хватало "таланта и мотивации", а ее голос не отвечал "желанным звуковым характеристикам хора мальчиков".

Мать девочки подала жалобу в суд от имени дочери. Она утверждает, что отказ хора как учреждения, финансируемого за счет государства, является дискриминационным и недопустимым образом нарушает ее право на равные возможности.

В пятницу административный суд признал, что отказ не связан с полом. Он обосновал свое решение правом на художественную свободу, которое в этом случае, по мнению суда, имеет большую силу, чем право на равные возможности.

"Акустическая структура хора является частью его художественной свободы", - сказал председательствующий судья, оглашая решение. Он добавил, что имеются достаточные доказательства существования "хорового звучания мальчиков".

Суд также оставил возможность апелляции открытой, поэтому точку в деле могут поставить суды высшей инстанции.