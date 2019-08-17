Парламент Эстонии собирается, чтобы выразить недоверие премьеру

Новости мира:Эстонская оппозиция планирует выразить недоверие премьеру Ратасу.

Эстонская Партия реформ решила созвать внеочередное заседание парламента, чтобы выразить недоверие премьер-министру Эстонии Юри Ратасу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Поводом для возможного выражения недоверия стала неудачная попытка националистической партии EKRE отстранить руководителя полиции.

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE), выполняя обязанности главы МВД вместо своего отца Марта на время его отпуска, 15 августа без ведома премьера вызвал шефа полиции Элмара Вахера и призвал его подать в отставку. Ратас заявил, что Хельме "безусловно превысил свои полномочия".

"В Эстонии нет действующего правительства, и за это отвечает премьер-министр. Министры правительства превышают пределы власти, не соблюдают законов и правил, по сути плюют на правовое государство. А премьер-министр смотрит на это и говорит, что все хорошо. Премьер-министр отвечает как за эту путаницу, так и предыдущие подобные случаи. Поэтому мы и решили выразить недоверие Юри Ратасу", - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

Оппозиционные Партия реформ (34) и Социал-демократическая партия (10) в парламенте имеют вместе 44 места из 101.

Кроме того, оппозицию обычно поддерживает независимый депутат Раймонд Кальюлайд. В коалиции центристов (25), EKRE (19) и "Отечества" (12) - 56 мандатов.

Ранее Социал-демократическая партия заявила, что инициирует вотум недоверия министру внутренних дел Марту Хельме и министру финансов Мартину Хельме, если до 21 августа Ратас не решит вопрос об их отставке.