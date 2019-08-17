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Польша и Литва призывают РФ остановить "бордеризацию" Грузии

Польша и Литва призывают РФ остановить "бордеризацию" Грузии
12:07 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В МИД обеих стран обеспокоены действиями властей Цхинвали по установке искусственных барьеров.

Министерство иностранных дел Польши выражает обеспокоенность в связи с возобновлением де-факто властями Цхинвали, поддерживаемыми Россией, установления искусственных барьеров в селе Гугутианткари, у административной границы Цхинвальского региона Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Процесс "бордеризации", который длится с 2011 года, оказывает серьезное влияние на население, живущее вблизи линии оккупации. Это приводит к дальнейшим ограничениям свободы передвижения людей и товаров. Это очередное незаконное действие де-факто властей Южной Осетии / Цхинвальского региона, не только усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию, но и создает на месте серьезную угрозу безопасности и стабильности", - заявили в Варшаве.

МИД Польши призывает Российскую Федерацию "немедленно прекратить незаконные действия против Грузии и выполнить все свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня от 2008 года. В частности: вывести свои силы на предконфликтные позиции; отозвать признание регионов Грузии Южной Осетии / Цхинвальского региона и Абхахии как независимых государств; открыть неограниченный доступ для поставок в эти регионы гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус также осудил действия России.

"Я встревожен возобновлением бордеризации в селе Гугутианткари. Процесс, инициированный в Цхинвали т.н. властью, поддерживаемой Россией, ухудшает положение с точки зрения безопасности, ограничивает контакты между людьми и создает больше нестабильности. Россия должна прекратить эти незаконные действия", - написал Линкявичус в своем Twitter.

Посольство Украины в Грузии также призвало Россию прекратить незаконные действия.

7 августа люди в военной форме начали устанавливать забор с колючей проволокой со стороны самопровозглашенной Южной Осетии и делали это вплоть до 15 августа.

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16 августа в Гугутианткари прибыли несколько послов, более 20 представителей аккредитованных в Грузии дипломатических миссий и руководство страны.

Вследствие установления нового забора на линии разграничения в грузинском селе Гугутианткари, на территории, контролируемой самопровозглашенной Южной Осетией, оказались земельные участки с расположенными на них зданиями двух местных семей.

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Польша, Грузия, Южная Осетия, Литва, Цхинвали.
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