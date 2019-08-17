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В правительстве Чехии назревает раскол

В правительстве Чехии назревает раскол
15:38 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вслед за президентом отказался работать с Михалом Шмардой.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не намерен работать в правительстве с кандидатом социал-демократов (CSSD) на пост министра культуры Михалом Шмардой. Об этом сообщает Denik N.

Премьер таким образом поддержал президента Милоша Земана, который на этой неделе отказался назначить Шмарду.

"Говорю за себя, я не буду в правительстве с этим джентльменом. Поэтому это не только проблема президента, это также моя проблема", - заявил премьер-министр.

Бабиш говорит, что Шмарда будет "просто критиковать правительство".

"Понятно, что я разделяю ту же мысль, что и господин президент, господин Шмарда не является хорошим кандидатом, особенно после его бесчисленных выступлений в СМИ. Если решения не будет, я решу это не позднее 26 августа", - добавил Бабиш.

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Председатель социал-демократов Ян Гамачек, реагируя на заявление Бабиша, выразил свое удивление, ведь глава правительства якобы сам предложил кандидатуру Шмарды президенту. В CSSD заявляли, что не будут предлагать на должность другого кандидата.

В понедельник состоится очередная встреча Бабиша и Гамачека, а во вторник премьер встретится с Земаном.

Земан в июле после двухмесячного промедления удовлетворил просьбу премьера Андрея Бабиша и одобрил отставку министра культуры Антонина Станека.

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Чешская социал-демократическая партия заявила, что отстранение министра культуры, которого они сами выдвинули, является условием для того, чтобы остаться в правящей коалиции.

Замена министра, как правило, является обычным делом, и в Конституции Чехии сказано, что президент должен выполнять такие требования премьер-министра. Однако Земан сказал, что Конституция не дает ему крайнего срока для принятия решения. Бабиш неохотно бросает вызов Земану.

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ЕС, Правительство, Чехия, Андрей Бабиш.
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