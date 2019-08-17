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На шаг ближе к безвизу: Польша и США подписали соглашение о границе и миграции

На шаг ближе к безвизу: Польша и США подписали соглашение о границе и миграции
16:02 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Польша сделала шаг к отмене виз в США.

Польша и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности границы и иммиграции.

Об этом заявил польское посольство в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда".

"Польша и США совместно сделали еще один шаг к нашей общей цели. Благодаря подписанному сегодня соглашению мы приближаемся к включению Польши в программу безвизового режима", - заявила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер.

Программа визовых исключений США охватывает 38 стран, в том числе 23 страны Европейского союза. Сюда относятся, например, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия и Эстония. Только Польша, Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр до сих пор не соответствуют условиям программы.

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Президент Польши Анджей Дуда надеется, что дело отмены виз для поляков будет урегулировано до конца первого срока правления президента Дональда Трампа, то есть до конца следующего года.

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США, Польша, Безвиз, Джорджетт Мосбахер.
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