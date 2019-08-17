Протесты в Гонконге: ЕС сделал заявление

Новости мира:ЕС призывает к сдержанности и деэскалации в Гонконге.

Евросоюз подчеркивает необходимость сдержанности сторон, деэскалации и избегании насилия в Гонконге.

Об этом говорится в обнародованном в субботу, 17 августа, заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Чрезвычайно важно соблюдать сдержанность, отказаться от насилия и принять неотложные меры для деэскалации ситуации", - подчеркнула Могерини.

В ЕС отметили, что в течение предыдущих двух месяцев, когда граждане применяют свое исконное право на собрания, произошло много неприемлемых насильственных инцидентов.

Евросоюз подтвердил свои отношения с Гонконгом по принципу "одна страна – две системы" и подчеркнул заинтересованность в его стабильности и процветании.

Как сообщалось ранее, в Гонконге уже на протяжении двух месяцев продолжаются массовые акции протеста. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона человек.