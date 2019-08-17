В Турции перевернулся пассажирский автобус: есть погибший и десятки пострадавших

Новости мира:В Турции перевернулся пассажирский автобус: один погибший, десятки пострадавших.

В результате аварии пассажирского автобуса, который следовал по маршруту Чанаккале – Стамбул, один человек погиб, 28 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал NTV.

"Пассажирский автобус перевернулся в районе населенного пункта Бига провинции Чанаккале, в результате чего один человек погиб, 28 - получили травмы", - сообщает телеканал.

Авария произошла на трассе Чанаккале-Бурса (оба города на западе страны – ред.), когда автобус направлялся в Стамбул. Вследствие осадков дорожное покрытие было скользким. По предварительным данным, водитель не справился с управлением при таких условиях, автобус вылетел на обочину и перевернулся.

В результате ДТП погиб 17-летний парень. Ранения различной степени тяжести получили 28 человек. Тех, кто нуждался в госпитализации, доставили в ближайшие больницы.