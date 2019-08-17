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В Турции перевернулся пассажирский автобус: есть погибший и десятки пострадавших

В Турции перевернулся пассажирский автобус: есть погибший и десятки пострадавших
20:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Турции перевернулся пассажирский автобус: один погибший, десятки пострадавших.

В результате аварии пассажирского автобуса, который следовал по маршруту Чанаккале – Стамбул, один человек погиб, 28 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал NTV.

"Пассажирский автобус перевернулся в районе населенного пункта Бига провинции Чанаккале, в результате чего один человек погиб, 28 - получили травмы", - сообщает телеканал.

Авария произошла на трассе Чанаккале-Бурса (оба города на западе страны – ред.), когда автобус направлялся в Стамбул. Вследствие осадков дорожное покрытие было скользким. По предварительным данным, водитель не справился с управлением при таких условиях, автобус вылетел на обочину и перевернулся.

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В результате ДТП погиб 17-летний парень. Ранения различной степени тяжести получили 28 человек. Тех, кто нуждался в госпитализации, доставили в ближайшие больницы.

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Турция, ДТП, Чанаккале.
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